Путин поздравил главу Ирана Пезешкиана с годовщиной Исламской революции

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление иранскому коллеге Масуду Пезешкиану по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции, передает пресс-служба президента Ирана.
В поздравительном послании указано, что РФ поддерживает усилия Ирана по защите суверенитета и обеспечению безопасности страны.
«Уверен, что мы будем и впредь последовательно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном», — говорится в сообщении пресс-службы.
В заключение глава российского государства пожелал иранцам счастья и процветания.
