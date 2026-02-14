Ричмонд
Путин поздравил главу Ирана Пезешкиана с годовщиной Исламской революции

Владимир Путин направил поздравление иранскому коллеге Масуду Пезешкиану по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление иранскому коллеге Масуду Пезешкиану по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции, передает пресс-служба президента Ирана.

В поздравительном послании указано, что РФ поддерживает усилия Ирана по защите суверенитета и обеспечению безопасности страны.

«Уверен, что мы будем и впредь последовательно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном», — говорится в сообщении пресс-службы.

В заключение глава российского государства пожелал иранцам счастья и процветания.

