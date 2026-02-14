Комика Нурлана Сабурова внесли в базу украинского «Миротворца»

Комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет за неоднократное нарушение миграционного законодательства, внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
К тому же, Служба безопасности Украины (СБУ) завели на казахского юмориста дело после сообщений о его помощи российским военнослужащим. Соответствующее заявление сделал украинский юрист.
Напомним, что комика выдворили из России 6 февраля. Все запланированные в российских городах концерты пришлось экстренно отменять.
Как KP.RU писал ранее, в Казахстане Нурлана Сабурова обвинили в наемничестве из-за видео с передачей мотоциклов военному подразделению. Заместитель генпрокурора страны Галымжан Койгельдиев заявил, что кадры требуют дополнительной оценки.