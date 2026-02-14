Царев: войска РФ формируют клин в направлении Запорожья

В Запорожской области российскими войсками формируется клин в направлении пока подконтрольного ВСУ областного центра, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ формируют клин в направления Запорожья на западном фланге», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими войсками боев в районе Степногорска, Приморского, Лукьяновского и Новобойковского, а также об отражении подразделениями РФ попыток контратак противника под Новояковлевкой.
Кроме того, Царев упомянул о поражении российскими военными объектов ВСУ на территории Орехова, Веселянки, Григоровки и Юльевки.
Ранее появилась информация о проведении бойцами РФ операции по прорыву в село Новопавловка в районе Орехова. Также стало известно о закреплении подразделений 58-й армии ВС РФ на южной окраине расположенного неподалеку от этого города села Новоандреевка. Сообщалось о занятии российскими военными позиций в сельскохозяйственных постройках на юге села.