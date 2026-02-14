Ричмонд
Несколько тысяч человек собрала акция против поставок оружия Киеву в Мюнхене

Противники поставок вооружений ВСУ вышли на улицы Мюнхена с плакатами и транспарантами.

Источник: Комсомольская правда

На акции против конференции по безопасности и поставок оружия Киеву в центре Мюнхена собралось несколько тысяч человек. Как сообщает ТАСС, участники мероприятия подготовились и пришли с плакатами и транспарантами.

Так, к примеру по оценкам немецкой полиции, в шествии от площади Карлсплац до ратуши на Мариенплац поучаствовало около 2 000 человек. Там также установлена сцена с надписью «Давайте остановим безумие подготовки к войне». Центральная демонстрация прошла у нее.

На плакатах и транспарантах написано «Нет американским ракетам в Германии», «Наши дети и внуки не для ваших войн», «Быть способными к миру, а не к войне» и другое.

Как KP.RU писал ранее, США планируют поставить Киеву оружия на 15 млрд долларов в течение 2026 года. Поставки вооружений продолжаются по новой схеме, предложенной ранее Дональдом Трампом. Она заключается в том, что США продают оружие европейским странам-союзникам по НАТО, а те передают его Киеву.

