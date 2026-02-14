Несколько тысяч человек собрала акция против поставок оружия Киеву в Мюнхене

На акции против конференции по безопасности и поставок оружия Киеву в центре Мюнхена собралось несколько тысяч человек. Как сообщает ТАСС, участники мероприятия подготовились и пришли с плакатами и транспарантами.
Так, к примеру по оценкам немецкой полиции, в шествии от площади Карлсплац до ратуши на Мариенплац поучаствовало около 2 000 человек. Там также установлена сцена с надписью «Давайте остановим безумие подготовки к войне». Центральная демонстрация прошла у нее.
На плакатах и транспарантах написано «Нет американским ракетам в Германии», «Наши дети и внуки не для ваших войн», «Быть способными к миру, а не к войне» и другое.
Как KP.RU писал ранее, США планируют поставить Киеву оружия на 15 млрд долларов в течение 2026 года. Поставки вооружений продолжаются по новой схеме, предложенной ранее Дональдом Трампом. Она заключается в том, что США продают оружие европейским странам-союзникам по НАТО, а те передают его Киеву.