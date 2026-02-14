Ричмонд
В Мюнхене прошла акция протеста против поставок оружия Украине

В центре Мюнхена стартовали акции протеста против поставок оружия Украине и политики Запада в целом. Демонстранты вышли на площадь Одеонсплац, позже к ним присоединятся участники ещё одной акции на Карлсплац. Всего ожидается до 100 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

Люди вышли с плакатами: «У нас есть деньги на войны, но мы не можем прокормить бедных в собственной стране», «Нет этой безумной политике», «Если всё зайдёт далеко, то они отправят на войну ваших детей, а не своих собственных». На Одеонсплац развернули палатки с антивоенной атрибутикой и футболками. Акция проходит под девизом: «Творите мир! Нет Мюнхенской конференции войны».

Протесты приурочены к проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности, где мировые лидеры обсуждают, в том числе, военную поддержку Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности, началась встреча G7 («Большая семёрка») по теме Украины. Участие в переговорах принимают госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига. Планируется обсудить дальнейшую помощь Киеву, координацию санкций и дипломатические шаги. Встреча проходит на фоне подготовки новых мирных консультаций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше