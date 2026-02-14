В Мюнхене прошла акция протеста против поставок оружия Украине

Люди вышли с плакатами: «У нас есть деньги на войны, но мы не можем прокормить бедных в собственной стране», «Нет этой безумной политике», «Если всё зайдёт далеко, то они отправят на войну ваших детей, а не своих собственных». На Одеонсплац развернули палатки с антивоенной атрибутикой и футболками. Акция проходит под девизом: «Творите мир! Нет Мюнхенской конференции войны».
Протесты приурочены к проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности, где мировые лидеры обсуждают, в том числе, военную поддержку Украины.
Ранее Life.ru сообщал, что в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности, началась встреча G7 («Большая семёрка») по теме Украины. Участие в переговорах принимают госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига. Планируется обсудить дальнейшую помощь Киеву, координацию санкций и дипломатические шаги. Встреча проходит на фоне подготовки новых мирных консультаций.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.