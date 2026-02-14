В Мюнхене прошла акция протеста против поставок оружия Украине

Люди вышли с плакатами: «У нас есть деньги на войны, но мы не можем прокормить бедных в собственной стране», «Нет этой безумной политике», «Если всё зайдёт далеко, то они отправят на войну ваших детей, а не своих собственных». На Одеонсплац развернули палатки с антивоенной атрибутикой и футболками. Акция проходит под девизом: «Творите мир! Нет Мюнхенской конференции войны».