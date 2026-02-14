Путин поздравил президента Ирана с 47-й годовщиной Исламской революции

«Примите искренние поздравления по случаю 47-й годовщины Исламской революции», — передаёт пресс-служба президента Ирана.
В поздравлении глава российского государства выразил поддержку усилиям Ирана по обеспечению национальных интересов и безопасности. Путин также подтвердил приверженность Москвы последовательному укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, подчеркнув важность дальнейшего развития двусторонних отношений.
Исламская революция в Иране, также известная как Революция 1979 года, стала результатом массовых народных выступлений против режима шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Основными причинами протестов стали недовольство авторитарным правлением, зависимостью от западных стран (особенно США), социально-экономическими проблемами, а также политикой вестернизации, которая противоречила традиционным религиозным устоям.
Ключевую роль в объединении оппозиции сыграл религиозный лидер аятолла Рухолла Хомейни, находившийся в эмиграции. В январе 1979 года, после месяцев забастовок и демонстраций, шах покинул страну. 1 февраля 1979 года Хомейни вернулся в Тегеран, а 11 февраля монархический строй был окончательно свергнут.
В результате состоявшегося в марте 1979 года референдума Иран был провозглашён Исламской Республикой. Новая конституция закрепила верховную власть за религиозным лидером (рахбаром). Революция коренным образом изменила политический курс страны, установив режим, основанный на принципах шиитского ислама и антизападной риторике.
Ранее сообщалось, что Путин перенёс заседание Совбеза ради важного гостя из Ирана. В Кремль прибыл секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
