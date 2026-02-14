Зарубин опубликовал архивные кадры беседы Путина с журналистом из США

Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале архивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в 2003 году в Колумбийский университет, где у него состоялась беседа с журналистом Майклом Бомом.
Американец задавал вопросы на русском языке и признался, что ему очень нравится, как президент РФ «режет правду-матку».
«Мне очень нравится, как вы очень колоритно, очень метко выступаете, выражаетесь», — заявил представитель американской прессы.
«Не всегда удачно», — в шутку сказал российский лидер.
«Как вы режете правду-матку», — подчеркнул Бом.
«Случается», — признал Путин.
Майкл Бом учился в Школе международных отношений при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Неоднократно выступал в качестве зарубежного эксперта на различных общественно-политических шоу на российском телевидении.