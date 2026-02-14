Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарубин опубликовал архивные кадры беседы Путина с журналистом из США

Опубликованы архивные кадры беседы Путина с американским журналистом о «правде-матке».

Источник: Аргументы и факты

Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале архивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в 2003 году в Колумбийский университет, где у него состоялась беседа с журналистом Майклом Бомом.

Американец задавал вопросы на русском языке и признался, что ему очень нравится, как президент РФ «режет правду-матку».

«Мне очень нравится, как вы очень колоритно, очень метко выступаете, выражаетесь», — заявил представитель американской прессы.

«Не всегда удачно», — в шутку сказал российский лидер.

«Как вы режете правду-матку», — подчеркнул Бом.

«Случается», — признал Путин.

Майкл Бом учился в Школе международных отношений при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Неоднократно выступал в качестве зарубежного эксперта на различных общественно-политических шоу на российском телевидении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше