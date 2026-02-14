Ричмонд
Глава МИД ФРГ: Европе не требуются дальнейшие советы США в преодолении проблем

Европа самостоятельно решила принять меры для повышения своей конкурентоспособности, отметил Йоханн Вадефуль.

Источник: AP 2024

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал речь госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене «хорошим началом» для выстраивания будущих отношений с Вашингтоном, но заявил, что больше советов Европе извне не требуется.

Министр на полях конференции по безопасности заявил журналистам, что Европа по собственной воле решила принять меры по повышению конкурентоспособности. «На этот счет мы не нуждаемся в дальнейших импульсах извне», — сказал он.

Правительство ФРГ, по его словам, предпринимает усилия и в вопросе недопущения нелегальной миграции. Вадефуль отметил, что Европа готова к диалогу с США. «Но мы не нуждаемся в дальнейших советах», — добавил он.

Ранее Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выразил тревогу в связи с массовой миграцией, а также отметил, что США хотят «иметь сильных партнеров, сильных союзников, которые сами могут защитить себя». Он подчеркнул, что Вашингтон хочет «видеть сильной Европу».

