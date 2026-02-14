Глава МИД ФРГ: Европе не требуются дальнейшие советы США в преодолении проблем

Ранее Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выразил тревогу в связи с массовой миграцией, а также отметил, что США хотят «иметь сильных партнеров, сильных союзников, которые сами могут защитить себя». Он подчеркнул, что Вашингтон хочет «видеть сильной Европу».