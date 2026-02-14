Стубб заявил о желании Финляндии создать самые сильные в НАТО арктические силы

«И то, что мы пытались сделать в Финляндии, это, по сути, создать самые сильные арктические силы, которые у нас есть в альянсе, которые пытаются предотвратить возможную угрозу безопасности со стороны России», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Финляндия вслед за Норвегией и Германией возвращает своих офицеров из Гренландии на фоне притязаний США на самый большой остров мира. Их командировка была частью ответа на просьбу Дании, обратившейся к союзникам с призывом принять участие в учениях Arctic Endurance.
