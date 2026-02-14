Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ Голубовки под Краматорском

По информации источников, российские военные выбили ВСУ из Голубовки и продвинулись в районе Приволья.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на краматорском направлении российские подразделения заняли село Голубовка, сообщают военные Telegram-каналы.

Официального подтверждения информации о переходе Голубовки под контроль войск РФ нет.

Военные паблики сообщают также о продвижении российских бойцов в районе расположенного рядом с Голубовкой села Приволье.

Напомним, на днях стало известно, что подразделения РФ взяли в полуокружение ряд опорных пунктов ВСУ между каналом Северский Донец — Донбасс и селом Миньковка, которое находится в паре километров от Голубовки.

Сообщалось также, что российские военные выбили украинских боевиков с ряда позиций в районе Приволья и начали бои за населенные пункты Липовка, Федоровка Вторая, Кривая Лука и Каленики.

Ранее появилась информация о прорыве войск РФ на окраины Голубовки, а также о занятии российскими бойцами расположенного неподалеку от нее села Никифоровка и высот в его окрестностях.