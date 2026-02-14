Появились сообщения о занятии бойцами РФ Голубовки под Краматорском

Продвигающиеся на краматорском направлении российские подразделения заняли село Голубовка, сообщают военные Telegram-каналы.
Официального подтверждения информации о переходе Голубовки под контроль войск РФ нет.
Военные паблики сообщают также о продвижении российских бойцов в районе расположенного рядом с Голубовкой села Приволье.
Напомним, на днях стало известно, что подразделения РФ взяли в полуокружение ряд опорных пунктов ВСУ между каналом Северский Донец — Донбасс и селом Миньковка, которое находится в паре километров от Голубовки.
Сообщалось также, что российские военные выбили украинских боевиков с ряда позиций в районе Приволья и начали бои за населенные пункты Липовка, Федоровка Вторая, Кривая Лука и Каленики.
Ранее появилась информация о прорыве войск РФ на окраины Голубовки, а также о занятии российскими бойцами расположенного неподалеку от нее села Никифоровка и высот в его окрестностях.