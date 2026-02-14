Глава МИД Польши пожаловался на слишком дорогой забор на границе с Белоруссией

При этом он вновь бездоказательно обвинил Минск в том, что Белоруссия якобы специально переправляет мигрантов через границу. В Варшаве настаивают, что кризис на границе спровоцирован белорусской стороной. Минск все обвинения отвергает, заявляя, что Польша сама нарушает права беженцев и насильно выдворяет людей обратно.