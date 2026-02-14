Глава МИД Польши пожаловался на слишком дорогой забор на границе с Белоруссией

«Мы потратили почти миллиард евро на строительство большого прекрасного забора на нашей границе с Белоруссией… Так что нам всё это дорого обходится», — сказал Сикорский.
При этом он вновь бездоказательно обвинил Минск в том, что Белоруссия якобы специально переправляет мигрантов через границу. В Варшаве настаивают, что кризис на границе спровоцирован белорусской стороной. Минск все обвинения отвергает, заявляя, что Польша сама нарушает права беженцев и насильно выдворяет людей обратно.
Напомним, длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров. Ранее сообщалось о сумме в 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). В 2021 году на границе скопились тысячи мигрантов, и с тех пор попытки прорыва не прекращаются. Польша стянула военных и усилила охрану.
Забором на границе с Белоруссией Польша не ограничилась. Как заявил замминистра обороны Цезари Томчик, Варшава начала подготовку к возможному минированию восточных рубежей в рамках программы «Восточный щит». Пока речь идёт о фортификационных работах и подготовке участков, а сами мины разместят только в случае прямой военной угрозы.
