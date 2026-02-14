Зеленский подтвердил уничтожение производственной линии ракет «Фламинго»

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене заявил, что одна из производственных линий украинских ракет «Фламинго» была уничтожена в результате ракетного удара. По его словам, таких ракет у Украины немного, и потеря линии стала серьёзным ударом.