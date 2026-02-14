«У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», — сказал лидер киевского режима.
18 августа 2025 года Украина представила новую крылатую ракету «Флами́нго», разработанную оборонной компанией Fire Point. По данным агентства Associated Press, она способна поражать цели на дальности до 3000 км и нести боевую часть весом более тонны.
