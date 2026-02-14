Ричмонд
Зеленский подтвердил уничтожение производственной линии ракет «Фламинго»

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене заявил, что одна из производственных линий украинских ракет «Фламинго» была уничтожена в результате ракетного удара. По его словам, таких ракет у Украины немного, и потеря линии стала серьёзным ударом.

«У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», — сказал лидер киевского режима.

18 августа 2025 года Украина представила новую крылатую ракету «Флами́нго», разработанную оборонной компанией Fire Point. По данным агентства Associated Press, она способна поражать цели на дальности до 3000 км и нести боевую часть весом более тонны.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.