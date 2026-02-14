Зеленский и Рубио завершили встречу на конференции в Мюнхене

После переговоров с Рубио Зеленский планирует обсудить мирные переговоры со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем и советником американского президента.
Ранее Зеленский заявил, что Украина получила от Вашингтона предложение о 15-летних гарантиях безопасности. Киев требует минимум 30 лет. Лидер киевского режима выразил надежду — боевые действия завершатся в этом году.
Напомним, 13 февраля Марко Рубио анонсировал встречу с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Он напомнил — США больше года упорно работают над достижением мира.
