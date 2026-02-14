Зеленский и Рубио завершили встречу на конференции в Мюнхене

Владимир Зеленский и госсекретарь США Марк Рубио провели встречу в Мюнхене во время конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров, на которого ссылается украинское издание «Страна.ua».