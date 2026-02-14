Ричмонд
Зеленский и Рубио завершили встречу на конференции в Мюнхене

Владимир Зеленский и госсекретарь США Марк Рубио провели встречу в Мюнхене во время конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров, на которого ссылается украинское издание «Страна.ua».

После переговоров с Рубио Зеленский планирует обсудить мирные переговоры со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — зятем и советником американского президента.

Ранее Зеленский заявил, что Украина получила от Вашингтона предложение о 15-летних гарантиях безопасности. Киев требует минимум 30 лет. Лидер киевского режима выразил надежду — боевые действия завершатся в этом году.

Напомним, 13 февраля Марко Рубио анонсировал встречу с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Он напомнил — США больше года упорно работают над достижением мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

