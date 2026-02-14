Публикации о том, что покойного политика Алексея Навального* отравили ядом лягушки-древолаза, являются бездоказательным вбросом со стороны Запада. Об этом в субботу, 14 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Незадолго до этого в СМИ появилась информация о том, что в биоматериалах Навального* якобы обнаружили вещество эпибатидин. Экспертизы проводили лаборатории в Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах.
— Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада, — передает слова дипломата ТАСС.
Навальный* умер в колонии в возрасте 47 лет 16 февраля 2024 года. После прогулки он почувствовал себя плохо и практически мгновенно потерял сознание.
Президент России Владимир Путин говорил, что за несколько дней до смерти политика ему предложили обменять его на гражданина, который находится в тюрьме в западных странах.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.