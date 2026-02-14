Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала заявления об отравлении Навального* ядом лягушки вбросом Запада

Публикации о том, что покойного политика Алексея Навального* отравили ядом лягушки-древолаза, являются бездоказательным вбросом со стороны Запада. Об этом в субботу, 14 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Публикации о том, что покойного политика Алексея Навального* отравили ядом лягушки-древолаза, являются бездоказательным вбросом со стороны Запада. Об этом в субботу, 14 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация о том, что в биоматериалах Навального* якобы обнаружили вещество эпибатидин. Экспертизы проводили лаборатории в Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах.

— Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада, — передает слова дипломата ТАСС.

Навальный* умер в колонии в возрасте 47 лет 16 февраля 2024 года. После прогулки он почувствовал себя плохо и практически мгновенно потерял сознание.

Президент России Владимир Путин говорил, что за несколько дней до смерти политика ему предложили обменять его на гражданина, который находится в тюрьме в западных странах.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше