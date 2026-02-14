Times: Нехватка поддержки со стороны мужчин не даст Зеленскому выиграть выборы

Ранее Владимир Зеленский вновь прокомментировал возможность проведения референдума о статусе Донбасса, отметив, что для этого необходимы прекращение огня и надежные гарантии безопасности. При этом конкретных сроков, включая возможное проведение голосования до 15 мая, он не подтвердил. По словам украинского лидера, Киев готов рассматривать любые мирные инициативы, исходящие от Соединёных Штатов. Западные СМИ писали, что Зеленский намерен официально объявить о планах проведения в стране президентских выборов и референдума 24 февраля 2026 года, выбрав для этого символическую дату — годовщину начала специальной военной операции.