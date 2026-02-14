Российские дипломаты в Лондоне резко отреагировали на обвинения Запада, связанные с гибелью Алексея Навального* в колонии «Полярный волк». В посольстве подобные заявления назвали не иначе как «некропропагандой», пишет РИА Новости.
Поводом для возмущения стали высказывания политиков из Великобритании и Европы на Мюнхенской конференции по безопасности. Западные представители заявили, что в пробах, имеющих отношение к смерти Навального*, якобы был найден токсин.
В дипмиссии подчеркнули, что на основе этих данных России пытаются приписать нарушение международной Конвенции о запрещении химического оружия. По мнению сотрудников посольства, избранный западными коллегами метод работы вызывает недоумение и попадает под определение «некропропаганды».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также высказалась на эту тему. Она охарактеризовала сообщения о якобы отравлении Навального* как информационный вброс, цель которого — отвлечь общественность от реальных и давно назревших проблем внутри западных стран.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации.