Посольство России назвало заявления об отравлении Навального* некропропагандой

В российском посольстве отметили, что Запад пытается приписать России нарушение Конвенции о запрещении химоружия.

Источник: Комсомольская правда

Российские дипломаты в Лондоне резко отреагировали на обвинения Запада, связанные с гибелью Алексея Навального* в колонии «Полярный волк». В посольстве подобные заявления назвали не иначе как «некропропагандой», пишет РИА Новости.

Поводом для возмущения стали высказывания политиков из Великобритании и Европы на Мюнхенской конференции по безопасности. Западные представители заявили, что в пробах, имеющих отношение к смерти Навального*, якобы был найден токсин.

В дипмиссии подчеркнули, что на основе этих данных России пытаются приписать нарушение международной Конвенции о запрещении химического оружия. По мнению сотрудников посольства, избранный западными коллегами метод работы вызывает недоумение и попадает под определение «некропропаганды».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также высказалась на эту тему. Она охарактеризовала сообщения о якобы отравлении Навального* как информационный вброс, цель которого — отвлечь общественность от реальных и давно назревших проблем внутри западных стран.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации.

