Посольство России назвало заявления об отравлении Навального* некропропагандой

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также высказалась на эту тему. Она охарактеризовала сообщения о якобы отравлении Навального* как информационный вброс, цель которого — отвлечь общественность от реальных и давно назревших проблем внутри западных стран.