Котенок: ликвидирован офицер спецназа СБУ «Альфа» Ильчук

Военкор сообщил о ликвидации в зоне СВО майора СБУ, служившего в Центре спецопераций «Альфа».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали офицера спецназа СБУ «Альфа» Николая Ильчука, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Николай Ильчук — еще один офицер украинской “Альфы” (Группа “А” Центра специальных операций СБУ), уничтоженный Русской Армией в зоне СВО. Этот — в звании майора», — написал он.

Военные паблики пишут, что 35-летнего офицера СБУ уничтожили на одном из направлений в зоне СВО в минувшую пятницу. Информации об обстоятельствах ликвидации сотрудника спецподразделения нет.

Сообщается, что Ильчук служил в украинской «Альфе» с конца лета 2024 года. До этого он входил в состав спецподразделения «Корд».

Напомним, на днях стало известно о ликвидации на купянском направлении служившего в Центре спецопераций «Альфа» подполковника СБУ Руслана Петренко, который, по информации источников, координировал удары беспилотниками по всей территории РФ, включая атаки на гражданские объекты.