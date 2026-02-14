МИД: РФ недоумевает от слов Баку о преднамеренных атаках на посольство в Киеве

Москва с недоумением восприняла обвинения азербайджанской стороны в адрес России. В Министерстве иностранных дел РФ заявили ТАСС, что слова Баку о якобы преднамеренных ударах по посольству Азербайджана в Киеве не соответствуют действительности.
В министерстве напомнили, что азербайджанским коллегам своевременно предоставили все необходимые разъяснения по инциденту. Российская сторона ранее уже выражала искреннее сожаление послу Азербайджана в Москве по факту повреждения зданий дипмиссии на Украине.
В Москве указали, что инцидент произошел не по вине российских военных. По данным МИД РФ, повреждения комплекса зданий, скорее всего, стали следствием некорректной работы украинской системы противовоздушной обороны, а именно падения ракеты зенитно-ракетного комплекса «Патриот».
Азербайджанскую сторону также проинформировали о характере действий российской армии. В дипведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации наносят удары исключительно по законным военным целям, в том числе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве.