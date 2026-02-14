По мнению Сикорского, когда Америка оказывала основную военную помощь, её ведущая роль была естественной. Однако сейчас, по его словам, «американская помощь близка к нулю», а конгресс даже не рассматривает новые пакеты. При этом Европа продолжает финансировать и вооружать Киев, в том числе закупая американское оружие.
«Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, тогда мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет на нас», — заявил Сикорский.
Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила западным политикам об отсутствии так называемого «миропорядка, основанного на правилах». Дипломат заявила, что основы международного права, сформированные после Второй мировой, подорвали сами участники НАТО, и Германия сыграла в этом не последнюю роль. По словам Захаровой, страны Запада так и не выработали внятных альтернативных принципов, однако продолжают требовать их соблюдения от других государств.
