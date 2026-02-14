Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила западным политикам об отсутствии так называемого «миропорядка, основанного на правилах». Дипломат заявила, что основы международного права, сформированные после Второй мировой, подорвали сами участники НАТО, и Германия сыграла в этом не последнюю роль. По словам Захаровой, страны Запада так и не выработали внятных альтернативных принципов, однако продолжают требовать их соблюдения от других государств.