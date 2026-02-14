Ракетный удар уничтожил большую линию производства украинских ракет «Фламинго». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.
«У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, прошедшей на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, удалось ли Киеву развернуть выпуск ракет «Фламинго», как планировалось ранее.
Зеленский уточнил, что ракетный удар был нанесен уже некоторое время назад.
В августе прошлого года Зеленский говорил, что массовое производство украинских ракет «Фламинго» с радиусом действия до 3-х тыс. километров будет запущено к началу 2026 года.
Ранее американское издание The Wall Street Journal писало, что украинцы создали ракеты «Фламинго» на основе советских технологий.
Генерал Сергей Кривонос отмечал, что расхваленные Зеленским ракеты «Фламинго» взрываются на старте.