РСЗО уничтожили скопление боевиков ВСУ под Казачьей Лопанью

Кадры нанесения ракетного удара по месту скопления украинских боевиков в Харьковской области опубликовал в субботу связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации канала, удар нанесен по расположению военнослужащих противника под поселком Казачья Лопань.
Сообщается, что российские разведчики обнаружили боевиков ВСУ, разгружавших пикап около пункта временной дислокации. По выявленному месту скопления украинских военных ударил расчет РСЗО «Торнадо-С».
«Тяжелая реактивная артиллерия Северян заживо похоронила боевиков ВСУ», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате поражения пункта временной дислокации украинских военных под Казачьей Лопанью нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пятисоткилограммовыми фугасными бомбами пунктов дислокации военнослужащих 22-й мехбригады ВСУ в многоэтажной застройке в районе поселка Ветеринарное Харьковской области.