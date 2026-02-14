«Сделайте это к июню»: Трамп выдвинул Зеленскому жёсткий ультиматум из-за выборов в США

По данным газеты, украинская сторона оказалась перед сложной дилеммой: с одной стороны, нужно оправдать ожидания Вашингтона, с другой — не допустить компромиссов, которые станут для Киева неприемлемыми.
Отмечается, что Владимир Зеленский разочарован таким «однобоким давлением», но при этом понимает важность сохранения США в роли ключевого участника переговорного процесса. В Киеве связывают спешку Белого дома с внутриполитической повесткой Штатов, ведь 3 ноября в США состоятся выборы в Палату представителей.
Как сообщалось ранее, 16 и 17 февраля в Женеве запланированы переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую сторону, как и на прошлогодних переговорах в Стамбуле, возглавит помощник главы государства Владимир Мединский; в состав делегации, насчитывающей не менее 15 человек, также войдёт заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Американскую делегацию традиционно представят Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. От Киева прибудут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракция «Слуга народа» Давид Арахамия", руководитель офиса президента Кирилл Буданов* и другие.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.