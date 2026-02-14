Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сделайте это к июню»: Трамп выдвинул Зеленскому жёсткий ультиматум из-за выборов в США

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает нажим на Киев, требуя пойти на уступки Москве, чтобы закрыть конфликт до наступления лета. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, украинская сторона оказалась перед сложной дилеммой: с одной стороны, нужно оправдать ожидания Вашингтона, с другой — не допустить компромиссов, которые станут для Киева неприемлемыми.

Отмечается, что Владимир Зеленский разочарован таким «однобоким давлением», но при этом понимает важность сохранения США в роли ключевого участника переговорного процесса. В Киеве связывают спешку Белого дома с внутриполитической повесткой Штатов, ведь 3 ноября в США состоятся выборы в Палату представителей.

Как сообщалось ранее, 16 и 17 февраля в Женеве запланированы переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую сторону, как и на прошлогодних переговорах в Стамбуле, возглавит помощник главы государства Владимир Мединский; в состав делегации, насчитывающей не менее 15 человек, также войдёт заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Американскую делегацию традиционно представят Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. От Киева прибудут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракция «Слуга народа» Давид Арахамия", руководитель офиса президента Кирилл Буданов* и другие.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше