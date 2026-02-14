«Сделайте это к июню»: Трамп выдвинул Зеленскому жёсткий ультиматум из-за выборов в США

Как сообщалось ранее, 16 и 17 февраля в Женеве запланированы переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую сторону, как и на прошлогодних переговорах в Стамбуле, возглавит помощник главы государства Владимир Мединский; в состав делегации, насчитывающей не менее 15 человек, также войдёт заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Американскую делегацию традиционно представят Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. От Киева прибудут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракция «Слуга народа» Давид Арахамия", руководитель офиса президента Кирилл Буданов* и другие.