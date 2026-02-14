В МИД ответили на слова Баку о посольстве Азербайджана в Киеве

Заявления официального Баку «о якобы имевшем место “целенаправленном характере ракетных ударов” по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности». Об этом сообщили РБК в МИД России.
Азербайджанской стороне своевременно предоставлялись необходимые разъяснения по поводу повреждений посольства страны на Украине, отметили в министерстве. В частности, 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве «выразили искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине “. “Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно — падения ракеты ЗРК “Патриот” “, — сообщили в МИД России.
Азербайджанская сторона также была проинформирована о том, что российские военные наносят удары по законным военным целям — объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенным в Киеве. «При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств», — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство обратило внимание на то, что Киев «в нарушение норм международного гуманитарного права» размещает военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население.
Ранее Алиев, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметил, что Азербайджан во время контактов с Россией «много раз» поднимал вопрос о повреждениях посольства страны на Украине.
После первого взрыва, отметил азербайджанский президент, «мы передали нашим российским коллегам все координаты наших дипломатических представительств». Также Азербайджан «выступал со специальными заявлениями, был приглашен посол и была объявлена нота», добавил Алиев. По его словам, контакты велись на уровне минмстерств иностранных дел и администраций президентов.
В ноябре прошлого года МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова в связи с повреждением азербайджанского посольства в Киеве.
В ночь на 14 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу, сообщало Минобороны.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.