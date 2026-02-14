Ричмонд
Глава МИД Ирана Аракчи назвал цирком конференцию в Мюнхене

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи резко высказался о Мюнхенской конференции.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи резко высказался о проходящей в Германии 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, назвав ее «мюнхенским цирком».

«Печально видеть, что обычно серьезная Мюнхенская конференция по безопасности превращается в “мюнхенский цирк”, когда речь заходит об Иране», — написал дипломат в соцсетях.

По его словам, страны Европейского союза не способны адекватно оценить происходящее внутри Ирана. Дипломат считает, что Европа полностью утратила способность влиять на события в регионе. Германию, Британию и Францию он назвал «периферийными игроками», усилия которых оказываются безрезультатными.

Он напомнил, что Европа когда-то была ключевым участником переговоров по иранской ядерной программе.

«Теперь ее совсем не видно. Вместо нее наши друзья в регионе оказываются гораздо более эффективными и полезными», — подчеркнул Аббас Аракчи.

Глава МИД Ирана должен был представлять страну на Мюнхенской конференции. Однако 9 февраля стало известно, что организаторы отозвали приглашения, направленные представителям Ирана.

Напомним, в Турции заявили, что США и Иран готовы к компромиссам по ядерной сделке.

