Глава МИД Ирана Аракчи назвал цирком конференцию в Мюнхене

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи резко высказался о проходящей в Германии 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, назвав ее «мюнхенским цирком».
«Печально видеть, что обычно серьезная Мюнхенская конференция по безопасности превращается в “мюнхенский цирк”, когда речь заходит об Иране», — написал дипломат в соцсетях.
По его словам, страны Европейского союза не способны адекватно оценить происходящее внутри Ирана. Дипломат считает, что Европа полностью утратила способность влиять на события в регионе. Германию, Британию и Францию он назвал «периферийными игроками», усилия которых оказываются безрезультатными.
Он напомнил, что Европа когда-то была ключевым участником переговоров по иранской ядерной программе.
«Теперь ее совсем не видно. Вместо нее наши друзья в регионе оказываются гораздо более эффективными и полезными», — подчеркнул Аббас Аракчи.
Глава МИД Ирана должен был представлять страну на Мюнхенской конференции. Однако 9 февраля стало известно, что организаторы отозвали приглашения, направленные представителям Ирана.
Напомним, в Турции заявили, что США и Иран готовы к компромиссам по ядерной сделке.