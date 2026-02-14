Специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными государствами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с заявлением, что ЕС разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как США пытаются этому помешать. Об этом он написал в соцсетях.