Дроны разнесли позиции украинских боевиков на линии обороны ВСУ у Орехова

Кадры уничтожения позиций украинских боевиков на линии обороны ВСУ в районе запорожского города Орехов опубликовал в субботу Telegram-канал российской группировки войск «Днепр».
Сообщается, что позиции военнослужащих ВСУ под Ореховом атаковали беспилотники.
«Операторы дронов подразделения “Шаман” 1455 полка 58 ОА (58-я гвардейская общевойсковая армия — прим. ред.) ЮВО … нанесли удар по линии обороны противника возле н.п. Орехов», — говорится в публикации.
Судя по видео, дроны успешно поразили блиндажи украинских боевиков, обнаруженные в лесополосах в окрестностях города.
Информации о потерях противника в результате атак БПЛА на позиции военнослужащих ВСУ под Ореховом нет.
Напомним, накануне были опубликованы кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков на территории Орехова. Также в сети появилось видео нанесения ударов по позициям военнослужащих противника в многоэтажной застройке в районе Орехова и блиндажей ВСУ на окраинах города.