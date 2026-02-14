МИД России ответил на слова Алиева о якобы ударах по посольству на Украине

По словам представителей ведомства, азербайджанская сторона заблаговременно получала от России разъяснения относительно повреждений, нанесенных посольству страны на Украине. Так, 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве было выражено сожаление в связи с ущербом, нанесенным зданиям и территории дипмиссии.