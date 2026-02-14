МИД России ответил на слова Алиева о якобы ударах по посольству на Украине

Москва с недоумением воспринимает заявления Баку о якобы преднамеренном ударе российской армии по азербайджанскому посольству в Киеве. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) России.
По словам представителей ведомства, азербайджанская сторона заблаговременно получала от России разъяснения относительно повреждений, нанесенных посольству страны на Украине. Так, 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве было выражено сожаление в связи с ущербом, нанесенным зданиям и территории дипмиссии.
При этом российская сторона указала, что повреждение комплекса зданий в Киеве, по всей видимости, является следствием некорректных действий систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, вероятно, в результате падения ракеты зенитного ракетного комплекса «Патриот».
— При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств, — передает сообщение министерства РБК.
Незадолго до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку неоднократно поднимал перед Москвой вопрос о повреждениях, нанесенных азербайджанскому посольству на территории Украины.