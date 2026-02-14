«Это говорит наркоман-неонацист»: Захарова поставила на место Зеленского за слова про Орбана

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова дала резкую оценку высказываниям Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.
«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала дипломат.
Такой комментарий стал ответом на недавние события, произошедшие в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Именно там прозвучали первые критические замечания в адрес венгерского руководства. Зеленский упрекнул Орбана, что тот «думает об увеличении живота, а не увеличении армии».
Ранее Виктор Орбан уже отреагировал на претензии со стороны бывшего комика. Глава венгерского правительства поблагодарил оппонента за «очередное предвыборное выступление», которое, по мнению Орбана, поможет жителям Венгрии лучше понять текущую политическую ситуацию и отношение Украины к Европе.