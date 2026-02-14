«Это говорит наркоман-неонацист»: Захарова поставила на место Зеленского за слова про Орбана

Такой комментарий стал ответом на недавние события, произошедшие в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Именно там прозвучали первые критические замечания в адрес венгерского руководства. Зеленский упрекнул Орбана, что тот «думает об увеличении живота, а не увеличении армии».