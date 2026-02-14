Ричмонд
Журналист Мате назвал худшее решение Зеленского

Канадский журналист Аарон Мате выразил мнение, что отказ Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией в 2022 году является его худшим решением.

Источник: Аргументы и факты

Канадский журналист Аарон Мате выразил мнение, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией в 2022 году является его худшим решением. Об этом он написал в соцсетях.

Независимый журналист напомнил, что в апреле 2022 года глава киевского режима отказался от переговоров с Москвой, а в ноябре того же года проигнорировал просьбу экс-председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возобновлении переговоров.

«Однажды, когда нам наконец разрешат об этом поговорить, отказ Зеленского, поддержанный Байденом, от мирных переговоров с Россией в апреле 2022 года… войдет в число худших решений за последнее время», — написал Аарон Мате.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал, что Соединённые Штаты подают Украине сигналы о том, что именно Киеву следует идти на компромиссы.

