Независимый журналист напомнил, что в апреле 2022 года глава киевского режима отказался от переговоров с Москвой, а в ноябре того же года проигнорировал просьбу экс-председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возобновлении переговоров.