Захарова: Зеленский угробил свою армию на отнятые у европейцев деньги

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский угробил армию Украины на деньги, отобранные у европейцев, в том числе венгров. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дипломат обратила внимание на заявление Зеленского про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Выступая 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что Орбан «отращивает живот», вместо того чтобы наращивать армию.

«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — отметила представитель российского дипведомства.

