Захарова: Зеленский угробил свою армию на отнятые у европейцев деньги

Дипломат обратила внимание на заявление Зеленского про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Выступая 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что Орбан «отращивает живот», вместо того чтобы наращивать армию.
«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — отметила представитель российского дипведомства.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше