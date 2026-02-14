Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе сравнили истребитель РФ Су-57 с самолетами-конкурентами: какие сделаны выводы

MWM заявил о превосходстве Су-57 над западными истребителями.

Источник: Комсомольская правда

Истребитель производства России Су-57 превосходит западных конкурентов. По данным Military Watch Magazine, военный самолет РФ входит в топ-5 истребителей пятого поколения.

Так, отмечается, что по маневренности российский самолет имеет превосходство над «любым истребителем западного производства». Автор напомнил, что Су-57 прошел интенсивные испытания в сложных условиях. Самолет участвовал в нескольких операциях.

«Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22», — говорится в статье.

Кроме того, по мнению издания, российский истребитель Су-30СМ2 превосходит все находящиеся на вооружении стран НАТО боевые самолеты. В публикации подчеркивается, что воздушные суда этого типа отличаются высокой интенсивностью полетов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше