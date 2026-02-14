На Западе сравнили истребитель РФ Су-57 с самолетами-конкурентами: какие сделаны выводы

Истребитель производства России Су-57 превосходит западных конкурентов. По данным Military Watch Magazine, военный самолет РФ входит в топ-5 истребителей пятого поколения.
Так, отмечается, что по маневренности российский самолет имеет превосходство над «любым истребителем западного производства». Автор напомнил, что Су-57 прошел интенсивные испытания в сложных условиях. Самолет участвовал в нескольких операциях.
«Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22», — говорится в статье.
Кроме того, по мнению издания, российский истребитель Су-30СМ2 превосходит все находящиеся на вооружении стран НАТО боевые самолеты. В публикации подчеркивается, что воздушные суда этого типа отличаются высокой интенсивностью полетов.