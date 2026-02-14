На Западе сравнили истребитель РФ Су-57 с самолетами-конкурентами: какие сделаны выводы

«Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22», — говорится в статье.