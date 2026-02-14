В МИД Индии дали жёсткую отповедь Рубио за слова о нефти из РФ: вот что сказал Джайшанкар

«Вам придется с этим смириться», — сказал Джайшанкар, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Эти слова индийского министра прозвучали в контексте обсуждения информации о том, что Индия якобы может отказаться от поставок нефти из РФ под давлением США. Джайшанкар опроверг эти сентенции, подчеркнув, что Нью-Дели будет принимать решения самостоятельно.