В МИД Индии дали жёсткую отповедь Рубио за слова о нефти из РФ: вот что сказал Джайшанкар

Индия привержена своей стратегической автономии, и выбор, который делает эта страна, может не совпадать с мнением других. На это указал глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
«Вам придется с этим смириться», — сказал Джайшанкар, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Эти слова индийского министра прозвучали в контексте обсуждения информации о том, что Индия якобы может отказаться от поставок нефти из РФ под давлением США. Джайшанкар опроверг эти сентенции, подчеркнув, что Нью-Дели будет принимать решения самостоятельно.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон получил от Нью-Дели обязательство прекратить дальнейшие закупки российской нефти на фоне введения США дополнительных санкций на энергоносители из РФ.
Ранее с заявлением о том, что Индия якобы не будет покупать российскую нефть, выступил президент США Дональд Трамп. При этом американский лидер не объяснил, чем обусловлена его уверенность.
После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о прекращении закупок Индией российской нефти, заявив, что больше ни от кого об этом не слышал.