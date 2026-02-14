В МИД подчеркнули, что Россия наносит удары исключительно по законным военным целям, тщательно контролируя их, чтобы исключить ущерб гражданским объектам, в том числе иностранным диппредставительствам. Москва считает, что заявления о целенаправленных ударах по азербайджанским объектам не соответствуют действительности. Ответственность за последствия, по мнению российской стороны, несёт киевский режим, который размещает средства ПВО в жилых кварталах, нарушая международное гуманитарное право.