Ещё 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве было выражено искреннее сожаление в связи с повреждением зданий дипмиссии. Тогда же российская сторона указала, что, по её данным, инцидент произошёл из-за некорректной работы украинской ПВО — предположительно, падения ракеты американского зенитного комплекса Patriot.
В МИД подчеркнули, что Россия наносит удары исключительно по законным военным целям, тщательно контролируя их, чтобы исключить ущерб гражданским объектам, в том числе иностранным диппредставительствам. Москва считает, что заявления о целенаправленных ударах по азербайджанским объектам не соответствуют действительности. Ответственность за последствия, по мнению российской стороны, несёт киевский режим, который размещает средства ПВО в жилых кварталах, нарушая международное гуманитарное право.
Ранее правительства Азербайджана и Соединённых Штатов Америки официально закрепили свои отношения подписанием Хартии стратегического партнёрства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс поставили свои подписи под этим документом. Содержание Хартии на данный момент остаётся конфиденциальным.
