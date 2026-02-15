Курская область, 15 февраля.
Сёла Грабовское, Высокое и Поповка Сумской области уже под контролем Российской армии. Теперь подразделения группировки «Север» взялись за следующую цель — Покровку. Наши штурмовики смогли зайти на окраины села, но бои в центре населённого пункта продолжаются.
ВСУ перебросили резервы к линии боевого соприкосновения в Сумской области. На этом направлении украинские боевики сосредоточились на удержании крупных узлов обороны, используя как преимущество ландшафт, изобилующий оврагами.
— В то же время на фоне успехов российских войск в приграничье Сумской области представители украинского командования то и дело выходят с «опровержением» контроля над тем или иным населённым пунктом, — пишет «Рыбарь».
В Краснопольском районе Сумской области киевские боевики из 153-го полка попытались атаковать позиции наших бойцов. Однако выход штурмовиков противника был вскрыт разведкой. Вступить в бой солдаты ВСУ не успели — их уничтожили на подступах к позициям ВС РФ.
По сообщению Минобороны РФ, также в Сумском регионе понесли потери механизированная бригада ВСУ и погранслужба. До расположения боевиков «дотянулось» дальнобойное оружие.
В районе границ Курской области серьёзных изменений линии фронта не было. На Тёткинском и Глушковском участках в основном работают артиллерия и дроноводы. Их силами были уничтожены позиции украинских боевиков в районах Павловки, Рыжевки и Искрисковщины.
Кроме того, противник не оставляет попыток атаковать мирные объекты в Курской области. За сутки расчёты систем ПВО нашей армии сбили два беспилотника над регионом.
Запорожская область, 15 февраля.
Киевское командование перебросило значительное количество боевиков на Запорожское направление. Только за сутки ВСУ предприняли до 10 попыток атаковать позиции наших бойцов.
Как сообщают авторы канала «Воин DV», группировка «Восток» отразила все накаты и удержала позиции. При этом, несмотря на противодействие врага, на ряде участков ВС РФ создают благоприятные условия для наступления, продвигая линию фронта на запад.
Отмечается, что противник предпочитает ночные атаки, а также пользуется плохой погодой, которая не даёт вести разведку с дронов. При этом интенсивность дневных атак со стороны ВСУ снизилась.
Донецкая Народная Республика, 15 февраля.
Подразделения ВС РФ продолжают продвижение в районе Красного Лимана. Ближайшая цель — взять город в полуокружение, а затем и полностью захлопнуть котёл.
Подразделения войск беспилотных систем демонстрируют стопроцентную точность. Видео © Telegram / Минобороны России.
В окрестностях посёлка Ставки, который примыкает к Красному Лиману, бойцы Армии России заняли крупный опорный пункт ВСУ и продвинулись вглубь обороны противника почти на три километра. Помимо того, значительно расширена зона контроля с востока Дробышева.
Киевское командование, понимая потерю Красного Лимана, пытается перебросить резервы через переправы на реке Северский Донец. Но все логистические пути к городу находятся под огневым контролем ВС РФ. Поэтому все попытки стягивания солдат ВСУ к населённому пункту пресекаются.
Зеленский в Мюнхене отказался отводить войска из Донбасса.
На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский снова продолжил утверждать, что не будет отводить ВСУ из Донбасса, но готов подумать о свободной экономической зоне в регионе.
— Американская сторона предложила свободную экономическую зону. Мы сказали, что готовы рассмотреть такие предложения. Но это наша территория. Она должна оставаться нашей территорией. Мы не можем просто уйти, — заявил глава киевского режима Зеленский.
По его словам, в Донбассе находится 200 тысяч украинцев, которых Киев не может бросить. Но правители Украины готовы послушать компромиссные решения по региону от Москвы.
При этом Зеленский успел обратиться к союзникам с просьбой о поставке ракет для систем ПВО. Якобы Украина сейчас готовится к массированному удару, который придётся на 24 февраля.
В интервью западному изданию глава киевского режима в очередной раз критиковал Владимира Путина, оскорбил премьера Венгрии Орбана и отверг ключевую позицию в мирных переговорах — вывод ВСУ из Донбасса.