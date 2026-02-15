Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не планирует оставлять пост главы государства. Он желает сохранить власть за собой. Зеленский задумал прибегнуть к махинациям с президентскими выборами на Украине. Такое мнение выразил замглавы МИД России Михаил Галузин в разговоре с ТАСС.
Он считает, что внешне- и внутриполитическая ситуация заставляет Зеленского говорить о якобы готовности организовать президентские выборы. Дипломат пояснил, что бывший комик прорабатывает «варианты самосохранения во власти».
«Шаткие внутриполитические позиции Зеленского заставляют его уже сейчас продумывать махинации.. вбрасываются идеи задействовать “молдавский сценарий” — не допустить к выборам граждан Украины, проживающих в России, и по максимуму задействовать голоса диаспоры в странах Запада», — указал Михаил Галузин.
По мнению L'AntiDiplomatico, глава киевского режима заявлением о выборах на Украине показал свой истинный замысел насчет конфликта. Так издание прокомментировало слова Зеленского, что Киев в первую очередь хочет получить гарантии безопасности.