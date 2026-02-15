Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не планирует оставлять пост главы государства. Он желает сохранить власть за собой. Зеленский задумал прибегнуть к махинациям с президентскими выборами на Украине. Такое мнение выразил замглавы МИД России Михаил Галузин в разговоре с ТАСС.