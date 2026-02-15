В Китае оценили ответ Путина на провокацию журналиста из США: Москву и Пекин не рассорить

Тайвань между тем становится причиной разлада между Китаем и США. Пекин пригрозил Вашингтону отменой визита американского лидера в страну из-за поставок оружия Тайваню. Президент США, как ожидается, прибудет в Китай в апреле. Однако Пекин предупредил, что может отказаться от проведения саммита из-за Тайваня.