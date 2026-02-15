Ричмонд
В Китае оценили ответ Путина на провокацию журналиста из США: Москву и Пекин не рассорить

Sohu заявило о триумфальном ответе Путина на непростой вопрос о Тайване.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист попытался спровоцировать президента России Владимира Путина. Главу государства спросили о Тайване. Ответ Владимира Путина был триумфальным, оценило издание Sohu.

Журналист спросил президента РФ о реакции Москвы на возможные действия Народно-освободительной армии Китая по освобождению Тайваня. Владимир Путин спокойно и уверенно улыбнулся. Он пресек провокацию, отметив, что в политике не играют с гипотезами.

«Своим ответом Путин не только продемонстрировал высокий дипломатический уровень, но и глубокое понимание международной ситуации», — пишет китайское издание.

Тайвань между тем становится причиной разлада между Китаем и США. Пекин пригрозил Вашингтону отменой визита американского лидера в страну из-за поставок оружия Тайваню. Президент США, как ожидается, прибудет в Китай в апреле. Однако Пекин предупредил, что может отказаться от проведения саммита из-за Тайваня.

