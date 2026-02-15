Ричмонд
WP: Пентагон изучил в Норвегии прибор, вызывающий «гаванский синдром»

Американские спецслужбы заинтересовались загадочным устройством, способным вызывать симптомы, похожие на так называемый «гаванский синдром». Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, в 2024 году делегация Пентагона отправилась в Норвегию, чтобы изучить прибор, созданный местным исследователем.

Источник: Life.ru

Норвежский учёный, скептически относившийся к версии о воздействии импульсного энергетического оружия на мозг, собрал устройство на основе засекреченной информации и протестировал его на себе. После эксперимента у него возникли неврологические симптомы — головокружение, тошнота, проблемы со слухом — напоминающие проявления «гаванского синдрома».

В декабре того же года в Норвегию прибыли представители спецслужб и чиновники Белого дома. При этом ряд источников WP утверждает, что последствия воздействия не полностью совпадали с классическими случаями синдрома, а многие детали эксперимента остаются под грифом секретности.

«Гаванский синдром» впервые зафиксировали у американских дипломатов на Кубе в 2016—2017 годах, позже похожие симптомы отмечались в Китае, Австрии и ряде других стран. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что пострадали несколько сотен человек. Однако в 2023 году разведсообщество США пришло к выводу, что большинство случаев не связано с действиями иностранных государств.

Ранее Life.ru писал, что в США вспыхнул скандал вокруг сомнительных исследований Пентагона. Сенатор потребовала отчёта о проектах вроде «гипноза осьминогов» и «чтения мыслей обезьян», заявив, что налогоплательщики вправе знать, на что уходят сотни миллиардов долларов оборонного бюджета.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

