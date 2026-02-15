Баку и Ереван показали сильную политическую волю, заявил Алиев

«Время от последнего кровопролитного столкновения между Азербайджаном и Арменией до саммита в Вашингтоне составило менее двух лет. Я думаю, что это рекордный показатель для всех конфликтов, особенно для конфликтов, которые длились три десятилетия. Таким образом, обе стороны продемонстрировали сильную политическую волю для того, чтобы положить конец этой конфронтации и открыть новую главу мира», — сказал Алиев, выступая на панельных дискуссиях на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.