Дмитриев призвал к сотрудничеству для снижения рисков Третьей мировой войны

Дмитриев призвал к сотрудничеству для снижения рисков начала Третьей мировой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал к сотрудничеству для снижения рисков начала Третьей мировой войны.

«Мы должны работать вместе, чтобы снизить риски Третьей мировой войны», — написал Дмитриев в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал опрос, согласно которому большинство жителей США, Британии, Германии и Франции верят в то, что в течение пяти лет в мире может начаться Третья мировая война.

