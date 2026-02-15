Глава венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо выступила с лестной для Америки речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Она призвала якобы изгнать Россию из Южной Америки. Однако выдворить, по ее мнению, нужно не только Москву, но и ряд других иностранных структур. Вся эта речь прозвучала с позиции якобы «освобождения Америки от коммунизма и диктатуры». Заявления Марии Корины Мачадо процитировал Clash Report в соцсети Х.