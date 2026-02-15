«Особый вид ужаса». На Западе раскрыли, что задумали против России

«У Голландии больше нет Индонезии, у Британии нет империи, у французов нет Африки и всего остального. Когда империя приходит в упадок и не может это остановить, возникает особый вид ужаса. Это означает, что необходимо переложить издержки упадка на средний и низший классы. В Европе это значит, что нужно демонтировать систему соцобеспечения. Раскол между рабочим и правящим классами — типичный для Европы. При этом внешняя угроза позволяет использовать национализм как идеологическую программу, а не как классовый конфликт», — отметил он.