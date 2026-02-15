Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат

«Нам в дорогу сложили рюкзак: на троих дали две баночки консервов и литр воды. Отправили, говорили на позицию на 2−3 дня, а потом нас вернут обратно, но нас никто не заменил. Мы пришли на точку, сидели, и уже не было у нас, что кушать», — заключил Мышай.