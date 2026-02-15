Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Командиры коррумпированной 60-й бригады ВСУ забирали банковские карты у солдат и переводили все деньги себе на счет перед отправкой подчиненных на передовые позиции, рассказал военнопленный Иван Мышай.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости передавало, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали бывшего командира 60-й бригады ВСУ Андрея Бородина. Его подозревают в хищении порядка 1,1 миллиона долларов при закупке дронов и прицелов.
«Старший Газалин перед тем, как мы шли на задание, забрал у нас кошельки. Карточки, кошельки — все забрал и перевел деньги к себе на счет. Говорил, что, когда мы выполним нормальную операцию, он перекинет нам обратно немного денег», — пояснил Мышай, комментируя отправку на боевое задание.
Военнопленный добавил, что бойцов бригады очень плохо кормили, а также были проблемы с обеспечением.
«Нам в дорогу сложили рюкзак: на троих дали две баночки консервов и литр воды. Отправили, говорили на позицию на 2−3 дня, а потом нас вернут обратно, но нас никто не заменил. Мы пришли на точку, сидели, и уже не было у нас, что кушать», — заключил Мышай.