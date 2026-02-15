«Больше не существует»: на Западе запаниковали из-за решения США по Украине

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио на конференции в Мюнхене встревожил европейцев четким сигналом о том, что приоритетом для Вашингтона стали переговоры по украинскому кризису с Россией без участия ЕС, пишет норвежский портал Steigan.
«Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу российско-украинского конфликта. Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния», — указывается в материале.
По словам автора статьи, в современных реалиях американцы отдалились от официальных европейских властей в Брюсселе, придавая значение переговорам с государствами, у которых более конструктивная позиция, как например, Венгрия и Словакия.
«Это очевидный сигнал для Европы. ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует», — признается он.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Рубио от встречи с главами ЕС, отметил, что США предпочли переговоры по украинскому вопросу с голосом разума Европы в лице Виктора Орбана.