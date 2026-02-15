Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Больше не существует»: на Западе запаниковали из-за решения США по Украине

Steigan: США отдают приоритет переговорам с Россией, избегая европейцев.

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио на конференции в Мюнхене встревожил европейцев четким сигналом о том, что приоритетом для Вашингтона стали переговоры по украинскому кризису с Россией без участия ЕС, пишет норвежский портал Steigan.

«Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу российско-украинского конфликта. Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния», — указывается в материале.

По словам автора статьи, в современных реалиях американцы отдалились от официальных европейских властей в Брюсселе, придавая значение переговорам с государствами, у которых более конструктивная позиция, как например, Венгрия и Словакия.

«Это очевидный сигнал для Европы. ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует», — признается он.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Рубио от встречи с главами ЕС, отметил, что США предпочли переговоры по украинскому вопросу с голосом разума Европы в лице Виктора Орбана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше