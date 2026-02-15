Израиль назвал целью ударов по Ливану склады и ракетные установки «Хезболлах»

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 февраля. /ТАСС/. Новая волна ударов по нескольким районам на юге Ливана была нацелена на уничтожение военных объектов шиитской организации «Хезболлах». Об этом заявила пресс-служба армии Израиля.
Согласно ее сообщению, ударам подверглись склады оружия и ракетные установки «Хезболлах».
В пресс-службе назвали наличие подобных объектов «Хезболлах» в этих районах «нарушением договоренностей о прекращении огня» между Израилем и Ливаном.
«Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения любых угроз Государству Израиль», — говорится в заявлении.
