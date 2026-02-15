Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль назвал целью ударов по Ливану склады и ракетные установки «Хезболлах»

Расположение подобных объектов в этой части страны является «нарушением договоренностей о прекращении огня», заявили в армейской пресс-службе.

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 февраля. /ТАСС/. Новая волна ударов по нескольким районам на юге Ливана была нацелена на уничтожение военных объектов шиитской организации «Хезболлах». Об этом заявила пресс-служба армии Израиля.

Согласно ее сообщению, ударам подверглись склады оружия и ракетные установки «Хезболлах».

В пресс-службе назвали наличие подобных объектов «Хезболлах» в этих районах «нарушением договоренностей о прекращении огня» между Израилем и Ливаном.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения любых угроз Государству Израиль», — говорится в заявлении.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше