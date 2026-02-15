Премьер Дании не решилась назвать стоимость Гренландии

Журналисты спросили главу правительства, может ли она назвать цену острова.
«Конечно, нет. Можете ли вы оценить часть Испании или часть США или любую другую часть мира?» — ответила Фредериксен.
Премьер добавила, что Дания суверенное государство. Нужно уважать право гренландцев на самоопределение. Жители острова чётко дали понять, они не хотят становиться частью США.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что США могут позволить себе купить Гренландию, если цена будет сопоставима со стоимостью Аляски. Россию продала Аляску американцам в XIX веке. По расчётам Путина, сумма может достигнуть одного миллиарда долларов.
