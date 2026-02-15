Финские власти в апреле прошлого года одобрили проект о запрете россиянам на сделки с недвижимостью. Однако на этом руководство страны не остановилось. Теперь Хельсинки планирует пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за последние 20 лет. С таким заявлением выступил глава Минобороны Финляндии Антти Хакканен, цитирует Suomenmaa.
Министр сообщил о намерении страны вмешаться в сделки с недвижимостью граждан стран, не входящих в Европейскую экономическую зону. Он счел этот шаг якобы вопросом сохранения национальной безопасности.
«В Финляндии за последние 20 лет существовал слишком наивный подход к контролю над недвижимостью», — счёл Антти Хакканен.
Министр обороны не пояснил, чем конкретно грозит россиянам новый план Хельсинки. Однако ясно, что в зону риска попадут и белорусы. Минск, как и Москва, находится в финском «черном списке».
Финляндия планомерно ужесточает риторику в отношении России. Президент страны Александр Стубб 13 февраля выступил с провокационными заявлениями в адрес Москвы. На полях Мюнхенской конференции по безопасности он высказался о якобы поражении РФ. Финский лидер, вероятно не учитывая реальные факты, выразил уверенность в победе Киева над Москвой. Александр Стубб считает, что Кремль хотел сделать «Украину частью России». При этом, по его словам, Киев — уже часть Европы.
Эти не подкрепленные доказательствами заявления уже вызвали смех на Западе. Финский лидер подвергся резкой критике. Ирландский журналист Чей Боуз остро прокомментировал выступление президента и поставил Александру Стуббу неутешительный диагноз. По его словам, «психическое расстройство» активно охватывает Мюнхен.
Подобные слова из уст европейских лидеров лишь подкрепляют уверенность Москвы в попытках ЕС помешать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. На этот счет высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что поведение Евросоюза не позволяет рассматривать европейцев даже в качестве соседей за столом переговоров по вопросам Киева. Мария Захарова также добавила, что украинские власти готовы пойти на все, чтобы воспрепятствовать достижению справедливого мира.