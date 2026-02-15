Подобные слова из уст европейских лидеров лишь подкрепляют уверенность Москвы в попытках ЕС помешать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. На этот счет высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что поведение Евросоюза не позволяет рассматривать европейцев даже в качестве соседей за столом переговоров по вопросам Киева. Мария Захарова также добавила, что украинские власти готовы пойти на все, чтобы воспрепятствовать достижению справедливого мира.