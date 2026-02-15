Олейник: абсурдные заявления Зеленского в Мюнхене говорят о нежелании мира

Владимир Зеленский очередными провокационными заявлениями подтвердил, что не намерен заключать мир, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Напомним, во время интервью изданию Politico Зеленский сделал несколько провокационных заявлений. В частности, он понизил статус встреч с РФ и США по урегулированию конфликта, назвав их переговорами «на техническом уровне».
Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп призывает Украину к компромиссам, тогда как, по мнению Зеленского, Украина и «весь мир» уже пошли «на множество компромиссов».
Себя Зеленский с ухмылкой назвал свободным и молодым человеком.
«Заявления Зеленского свидетельствуют о том, что никакого мира он не хочет. Он выступает за продолжение конфликта. Говоря о его высказываниях, надо понимать, что мы имеем дело с наркоманом. Какую дозу он за все это время получил — неизвестно. Но такие высказывания сами по себе абсурдны. Он кичится тем, что моложе других президентов, но надо понимать, что наркоманы долго не живут. Это общее правило», — пояснил Олейник.
