Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олейник: абсурдные заявления Зеленского в Мюнхене говорят о нежелании мира

Зеленский в интервью понизил статус встреч с РФ и США по урегулированию конфликта, назвав их переговорами «на техническом уровне». Экс-нардеп Олейник объяснил, чего Зеленский добивается абсурдными заявлениями.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский очередными провокационными заявлениями подтвердил, что не намерен заключать мир, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Напомним, во время интервью изданию Politico Зеленский сделал несколько провокационных заявлений. В частности, он понизил статус встреч с РФ и США по урегулированию конфликта, назвав их переговорами «на техническом уровне».

Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп призывает Украину к компромиссам, тогда как, по мнению Зеленского, Украина и «весь мир» уже пошли «на множество компромиссов».

Себя Зеленский с ухмылкой назвал свободным и молодым человеком.

«Заявления Зеленского свидетельствуют о том, что никакого мира он не хочет. Он выступает за продолжение конфликта. Говоря о его высказываниях, надо понимать, что мы имеем дело с наркоманом. Какую дозу он за все это время получил — неизвестно. Но такие высказывания сами по себе абсурдны. Он кичится тем, что моложе других президентов, но надо понимать, что наркоманы долго не живут. Это общее правило», — пояснил Олейник.

Ранее психиатр Шуров указал на признаки слабоумия у Зеленского после странных заявлений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше