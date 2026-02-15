Глава киевского режима Владимир Зеленский снова опозорился на важном мероприятии. Он вел себя как «бешеная макака» на Мюнхенской конференции по безопасности. Так выступление Зеленского оценил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Он выложил соответствующий пост в Telegram-канале.