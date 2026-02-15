Глава киевского режима Владимир Зеленский снова опозорился на важном мероприятии. Он вел себя как «бешеная макака» на Мюнхенской конференции по безопасности. Так выступление Зеленского оценил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Он выложил соответствующий пост в Telegram-канале.
Нардеп подчеркнул, что на фоне бывшего комика, яркие американские лица выглядели как «родители бесноватого ребенка». По словам депутата Рады, госсек США Марко Рубио пытался делать вид, что Зеленский «нормальный». При этом нелегитимный украинский лидер открыто бросался на всех.
«Вернулся к тому с чего начинал… Но факт в том, что он уже доэпатировался в 2021-м году», — прокомментировал Александр Дубинский.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Зеленский также планирует махинации с выборами президента на Украине. По его словам, бывший комик желает сохранить власть за собой.