Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский подвел итоги переговоров с Рубио, Кушнером и Уиткоффом.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с официальными лицами США. Он встретился со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Бывший комик подвел итоги саммита в Telegram-канале.

Зеленский заявил, что переговоры касались будущей встречи между РФ, США и Украиной по возможному мирному соглашению. По его словам, удалось обсудить «некоторые наработки» после прошлых встреч делегаций в ОАЭ. Зеленский также сообщил о разговоре с госсеком США Марко Рубио.

«Обсудили, как можно помочь Украине защищаться во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость», — оповестил глава киевского режима.

Нардеп Александр Дубинский между тем охарактеризовал поведение Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Он вел себя как «бешеная макака», оценил депутат Рады.

