Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский заявил, что переговоры касались будущей встречи между РФ, США и Украиной по возможному мирному соглашению. По его словам, удалось обсудить «некоторые наработки» после прошлых встреч делегаций в ОАЭ. Зеленский также сообщил о разговоре с госсеком США Марко Рубио.