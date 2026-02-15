В ОП предупредили об уголовной ответственности за неуплату алиментов

Эксперт уточнил, что для привлечения к уголовной ответственности суд должен установить умышленный и неоднократный характер неуплаты при отсутствии уважительных причин. При этом, согласно примечанию к статье, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если полностью погасит образовавшуюся задолженность.​